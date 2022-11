Chiesa aumenta il ritmo del recupero, i dettagli

C’è un altro juventino che sta migliorando giorno dopo giorno e anche se ha già vissuto la gioia del rientro, svolge pure lui vacanze attive. Si tratta di Federico Chiesa, racconta Tuttosport.

Chiesa verso il rientro al 100%

Dopo gli spezzoni giocati nella coda del primo atto della stagione, è determinato a ritagliarsi spazi sempre più ampi all’interno delle partite, sino a diventare titolare. E nella sua mente c’è proprio Cremonese-Juventus come data ideale in cui presentarsi con una autonomia da 90 minuti. Non è da escludere che l’azzurro possa anche anticipare già a questa settimana il rientro nel centro sportivo bianconero.