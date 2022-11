Ottime notizie su Pogba, ecco cosa è successo

Ottime notizie da Miami e in particolar modo da Paul Pogba , che proprio in Florida sta trascorrendo il periodo di vacanza attiva concordata con la Juventus: due settimane che si concluderanno in questo weekend, racconta Tuttosport.

Pogba sorride, il motivo

Il centrocampista juventino in America sta ritrovando un sorriso sempre più pieno e convinto. La sua guarigione, infatti, sta proseguendo senza intoppi. Anzi. Tutto va per il meglio. Il Polpo sta seguendo senza problemi la tabella stilata con lo staff medico bianconero che con un proprio uomo lo sta controllando giorno dopo giorno. Tutto fila così liscio, il calendario delle tappe previste e vedono, nel 4 gennaio, la sua disponibilità per Allegri alla prima di campionato dopo la sosta per il Mondiale in Qatar: Cremonese-Juventus ore 18.30.