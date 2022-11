UFFICIALE – Gianluca Ferrero nuovo presidente Juventus

Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, sarà il nuovo presidente della Juventus. E’ lui l’uomo indicato da Exor per raccogliere l’eredità di Andrea Agnelli.

Ferrero presidente Juventus

E’ la stessa holding della famiglia Agnelli, attraverso una nota, a riferirlo: “In riferimento alle delibere assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus S.p.A e in vista all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 18 Gennaio 2023, Exor comunica l’intenzione di indicare Gianluca Ferrero alla carica di Presidente della Società. Commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, il dr. Ferrero possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l’incarico. Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del CDA entro i termini di legge”