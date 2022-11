Superlega e plusvalenze, il crollo della Juve di Agnelli

La sua presidenza è durata 12 anni, 6 mesi e 9 giorni. Andrea Agnelli ha preso il comando del club di famiglia in uno dei momenti più delicati della sua storia e l’ha guidato in un’era di successi. Poi è crollato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il crollo della Juve di Agnelli in poche mosse

Nei libri resterà come il presidente più titolato della Juve, anche se l’ultimo anno e mezzo è stato ricco soprattutto di amarezze, dal flop della SuperLega (della quale era stato uno degli ideatori e dei soci fondatori con Real Madrid e Barcellona) all’inchiesta della magistratura sulle plusvalenze “fittizie” che ha fatto crollare definitamente il castello. Il 24 luglio 2023 avrebbe voluto essere lui a festeggiare i 100 anni di proprietà della società da parte della famiglia Agnelli. Invece questo onore toccherà a un altro. Da oggi Andrea è “semplicemente” un tifoso.