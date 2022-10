Buone notizie per Chiesa, una mossa fa felice Allegri

Spunti incoraggianti, buone combinazioni e due gol sotto gli occhi di Massimiliano Allegri. Federico Chiesa ha aggiunto un altro mattoncino all’operazione rientro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Chiesa verso il rientro

L’azzurro ha avvertito buone sensazioni nella partitella organizzata per lui con i compagni non impiegati contro l’Empoli, i giocatori della Primavera di Paolo Montero e qualche ragazzo dell’Under 17. Secondo programmi, Allegri potrebbe ritrovare il campione d’Europa tra i convocati se non per il match casalingo contro il Psg (2 novembre) almeno per quello contro l’Inter di quattro giorni dopo (6 novembre).