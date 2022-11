Colpo ‘made in Italy’ per la Juventus, i dettagli

Un colpo “made in Italy” ci sarà senz’altro anche a gennaio in casa Juventus: Federico Chiesa. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Colpo ‘made in Italy’ per la Juventus

L’azzurro, reduce dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso inverno, ha fatto in tempo a rientrare prima della sosta tanto nella Juve (tre spezzoni contro Psg, Inter e Lazio) quanto in Nazionale. Un rodaggio in vista del 2023. La ripartenza di gruppo della Juventus è fissata per il 6 dicembre, ma l’ex viola è atteso qualche giorno prima. Allegri ripartirà da Bonucci e dagli azzurri visto che i giocatori protagonisti in Qatar (ben 11) si riaggregheranno più avanti.