Forlan: “Bentancur? Mi hanno stupito i problemi alla Juve”

Diego Forlan, ex attaccante del Villarreal e del Manchester United, parla della Juventus e dell’ex Rodrigo Bentancur in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervista Forlan Bentancur

Si aspettava la crescita di Rodrigo?

«Eccome. Mi stupivo piuttosto che a volte avesse qualche problema alla Juve. Ma nella carriera di un calciatore capita di vivere un momento difficile e, in quel caso, cambiare squadra può servire. Sicuramente gli insegnamenti di Conte saranno stati preziosi per lui, ma non si può dimenticare che Rodrigo da giovane giocava senza problemi nel Boca Juniors: mica succede per caso, devi avere qualità importanti per riuscirci»