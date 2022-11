Intervista Szczesny: “Juve e Inter non c’entrano”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in cui parla dei bianconeri e dell’Inter.

Intervista Szczesny

Polonia-Argentina sarà anche Szczesny contro Lautaro, l’ennesimo capitolo di Juve-Inter.

“L’Argentina ha un bel po’ di giocatori forti. Lautaro è un grande, ma Juve e Inter non c’entrano, siamo qui con le nostre nazionali e faremo di tutto per ottenere un risultato positivo. Sembra che il pareggio ci possa bastare per passare agli ottavi. Non vedo l’ora di giocare questa partita. La giocherei anche domani (oggi, ndr)”.

Firmerebbe per il pareggio?

“Non dico che gioco per il pareggio, ma sì, per lo 0-0 firmo subito”.