“Come fermare Di Maria?”, la risposta di Gregoritsch

Il centravanti del Friburgo Michael Gregoritsch ha parlato di Di Maria in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni riportate da Tuttojuve.

Conferenza stampa Gregoritsch Di Maria

Domani ci sarà un duello molto importante: come fermare Di Maria?

“Di Maria gioca in una posizione in cui non avrò duelli diretti con lui. Ovviamente è un giocatore eccezionale, ma ci sono altre pedina cui dobbiamo prestare attenzione. La Juve, senza penalizzazione, sarebbe seconda. Dobbiamo fare attenzione”