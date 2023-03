Conferenza Streich: “Chiesa out un vantaggio? Vi spiego”

Il tecnico del Friburgo Christian Streich ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni riportate da Tuttojuve.

Conferenza stampa Streich Chiesa

E’ un vantaggio l’assenza di Chiesa?

“Fa notizia certamente che un tecnico rimanga per tanti anni nella stessa squadra, per questo il Washington Post ha dedicato un ritratto alla mia situazione qui al Friburgo. Di Maria lo conosciamo tutti, è una minaccia costante. Fa la differenza alla Juve ma la farebbe in ogni squadra. Mi auguro che non sia infortunato, sarebbe uno spettacolo per tutto il nostro popolo vederlo giocare. Se fosse out sarebbe un peccato non poterlo ammirare”