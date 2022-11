PSG, Galtier: “Juve fuori dalla Champions? Il motivo è…”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con la Juventus.

Intervista Galtier

Come è stata eliminata la Juventus? Per il gioco o per l’organico?

“Semplicemente alla Juventus è mancata la rosa a disposizione. Questa cosa è necessaria dal primo all’ultimo minuto. In queste sfide le assenze di Pogba e Chiesa sono fondamentali, questo insieme di assenze hanno indebolito la Juve sia tecnicamente che mentalmente. La Champions richiede un impegno del 110%. Le assenze da inizio stagione sono la principale ragione per cui la Juve è stata eliminata”