Intervista Sergio Ramos: “Juve? Ecco perchè va male”

Sergio Ramos, difensore centrale del PSG, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League con la Juventus.

Intervista Sergio Ramos

Si aspettava l’eliminazione della Juventus? Come mai in campionato gioca in maniera diversa?

“Sulla differenza in campionato non saprei dovrei vederla sempre anche in campionato. Come calciatore ho sempre pensato alla Juventus come una squadra competitiva. La storia lo conferma e parla da sola, ma nel calcio non vivi nel passato e devi dimostrarlo ogni anno. Il calcio sta cambiando ed è sempre più difficile vincere contro tutte le squadre. La Juventus è una squadra competitiva adesso sta andando male per le tante assenze, ma noi siamo venuti qui per vincere il girone”