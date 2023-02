Che cosa rappresenta questo Derby? La risposta di Allegri

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Allegri

Che cosa rappresenta per lei questo Derby?

“Domani è l’ultima telecronaca di Enrico Zambruno, più di 1200 quindi ti faccio un grande in bocca al lupo per la nuova avventura. Il derby è sempre una stracittadina ed è molto importante per noi, perchè dobbiamo continuare questa scalata. Il Bologna ha fatto i 3 punti e dobbiamo agguantarlo. La partita è molto complicata, perchè il Torino è una squadra preparata, con buone qualità e molto aggressiva”