Alex Sandro e la Juventus, la strada sembra tracciata per andare avanti insieme. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, avrebbe un’intesa simile a quella che ha portato poi Cuadrado al rinnovo automatico per un’altra stagione con la Juve.

Rinnovo Alex Sandro, le condizioni per restare alla Juve

Le clausole e le specifiche sul contratto di Alex sono simili a quelle (annuale o biennale) a quelle di Cuadrado mentre per la stagione in corso differiscono su una questione. Il brasiliano è legato al 50% delle presenze stagionali: qualora, alla fine del campionato e delle varie competizioni, dovesse raggiungere o superare lo scoglio, ecco che allora il rinnovo sarebbe automatico e la Juventus avrebbe la possibilità di pagare una penale di 2 milioni per non farlo valere.