CorSport stronca la Juve: “Centrocampo inadeguato”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, parla a Radio Bianconera del centrocampo a disposizione della Juve.

CorSport stronca la Juve

“La squadra è cresciuta e sta recuperando elementi importanti. Alcune lacune strutturali non sono state risolte. Il centrocampo per esempio credo non sia all’altezza rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Il ritorno di Pogba sicuramente porterà benefici. Il secondo posto virtuale credo rispecchi il rendimento stagionale, grazie anche bravura di Allegri. Pochi reti incassate, assenza di una forza offensiva, assenza di un controllo a centrocampo e Juve spesso in campo con il catenaccio. Il tecnico ha capito i limiti della sua squadra e ha adottato questa tattica conservativa”