Sabatini: “Allegri ha dei rimpianti importanti, ecco quali”

Ospite negli studi di Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della rosa della Juventus e delle assenze che hanno caratterizzato la stagione.

Sabatini su Allegri

“La squadra immaginata in estate, se guardate tutto il mercato, era esce Chiellini, entra Gatti, esce Morata entra Milik, esce De Ligt entra Bremer, nel momento in cui sono mancate le entrate era difficile pensare che la squadra potesse fare meglio dell’anno scorso. Quando ci sarà la vera la Juventus ci sarà una verifica importante, quando vedi giocare Di Maria come a Nantes io credo che siano legittimi i rimpianti sugli assenti. Se parlate di rosa più forte della Juventus ma le assenze non contano è una contraddizione. Un conto è avere Fagioli, un altro Pogba”