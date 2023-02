Massimo Carrera, ex giocatore ed allenatore della Juve, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui fa il suo pronostico in vista del derby col Torino.

Intervista Carrera

Juve favorita per il derby?

«La Juve vista a Nantes dà fiducia. Anche se il Torino può metterla in difficoltà. Fa un po’ il gioco dell’Atalata: Juric è stato assistente di Gasperini, punta sulla pressione uomo contro uomo. Ma la Juve ha le potenzialità per vincere questo derby».