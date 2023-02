Danilo: “La Juve ha fatto qualcosa di straordinario”

Il difensore brasiliano della Juventus Danilo ha rilanciato una lunga intervista a Tuttosport in cui parla della società bianconera.

Dunque lei ha fiducia nella Juve a prescindere dagli attacchi che sta vivendo?

«Io sono certo che questo è solo un momento. Quello che la Juve ha fatto negli ultimi 10-15 anni è qualcosa di straordinario, solido e concreto. Questo è solo un momento. E poi per me non è una questione di soldi o status. A me ciò che interessa è lavorare in un posto dove mi trovo bene. Io sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile andare via e cercare un’altra soluzione. Quattro anni fa quando sono arrivato qui non ero nel miglior momento di forma e la Juve mi ha dato questa grande opportunità dandomi fiducia».