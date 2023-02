All’andata, contro la Salernitana, ha giocato appena 12′. Per Danilo è stata l’unica gara in campionato non disputata interamente: la dice lunga sul valore del giocatore in una stagione delicata come quella che sta vivendo la Juventus. Ne parla Tuttosport.

Danilo leader Juventus, messaggio da brividi

La sua è una presenza totale nel mondo Juve, è diventato un perno insostituibile. Su Instagram, il messaggio pubblicato sabato racconta molto del suo incarico da leader nello spogliatoio: «Forse vivere è davvero una continua distruzione e ricostruzione. Di idee, convinzioni e relazioni. Fallire, riflettere, imparare e riprogrammare. Certamente questo fa parte del gioco. Siamo tutti parte della stessa squadra e in molti momenti ci ostiniamo a far parte anche dei perdenti, del tempo, delle opportunità, degli amori, di noi stessi».