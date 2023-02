Penalizzazione Juventus, le ultime novità in vista del Coni

La prossima partita legale della Juventus si giocherà al Collegio di Garanzia del Sport presso il Coni, la corte che viene comunemente detta “la Cassazione dello sport”. Ne parla Tuttosport.

Penalizzazione Juventus, le ultime novità

Il Collegio di Garanzia stabilirà l’ammissibilità del ricorso e nel caso lo ritenga ammissibile, fisserà una data per l’udienza nella quale esaminerà il ricorso. Il Collegio ha facoltà di annullare la sentenza se viziata da errori procedurali o di forma. In quel caso la decisione è inappellabile e verrebbero tolti i 15 punti di penalizzazione e le inibizioni ai dirigenti. Oppure ha la facoltà di conferma la sentenza, rigettando il ricordo della Juventus e in questo caso la sentenza della Corte d’Appello Federale verrebbe confermata. Esiste una terza possibilità, il rinvio alla Corte d’Appello Federale perché corregga eventuali vizi. In quel caso la Corte dovrebbe riesaminare la sentenza e riscrivere le motivazioni, confermando la condanna o rimodulando la penalizzazione e le inibizioni dei dirigenti.