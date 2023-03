Danno i voti alla Juve e bocciano Vlahovic! Ecco chi è stato

Ospite di TMW Radio, per la rubrica Penna e Calamai, Luca Calamai ha dato i voti dell’ultima giornata di Serie A a partire da Dusan Vlahovic e dalla Juventus.

Danno i voti alla Juve e bocciano Vlahovic

“Parto subito con Vlahovic, che prende 5. Non lo riconosco più. L’ho visto impaurito nell’episodio del rigore. Vive un momento di totale confusione, non so perché. Alibi ce ne sono, certo, vedi la pubalgia e il modulo di Allegri, ma credo che se continuerà così se ne andrà via poi. La Juventus merita 7. Poteva andare in crisi dopo la penalizzazione, c’erano tanti problemi che potevano affossarla ma seppur piccola e bruttina sarebbe seconda”