De Sciglio: “Critiche e fischi? Non ho fatto niente di male”

Il difensore della Juventus Mattia De Sciglio ha parlato a Dazn dopo il match con la Salernitana. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.

Intervista De Sciglio

La risposta giusta stasera. Anche se Allegri ha detto che negli ultimi 30 minuti bisogna crescere.

“Sì, bisogna gestire meglio le partite anche se siamo sul 3-0 perchè comunque è importante finire senza prendere gol, anche per la fiducia, per l’autostima, quindi comunque rischiare il meno possibile, non avere cali di attenzione. gestire meglio la palla”.

C’è stata qualche critica, qualche fischio per te. Come stai vivendo questo momento?

“Io penso solo al campo, credo che debba essere giudicato per quello che faccio in campo. Per il resto non ho fatto niente di male, io do sempre il massimo quando scendo in campo per questa maglia, perchè per me la priorità sono la squadra e la Juventus”.