“Questo serve per il passo in avanti” di cosa parla Allegri?

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo il match con la Salernitana. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.

Intervista Allegri

“Abbiamo avuto le occasioni per fare il 4-0, è questo che serve per il passo in avanti. Vlahovic? Stasera ha giocato bene anche tecnicamente, tutta la squadra in realtà, chi dall’inizio, chi è entrato. Giochiamo una partita ogni 4 giorni, ci sono giocatori che rientrano dopo 4 mesi di inattività, non riescono a giocare sempre. Tre attaccanti? Sono solo frasi fatte, le squadre vanno allenate, chi non lo fa non sa giocare. Chiesa non giocava da molto, Vlahovic dal 25 ottobre, Di Maria se fa 60 minuti così sono molto contento, Cuadrado non giocava da molto. Io li farei giocare tutti insieme, ma serve equilibrio, devi sapere offendere ma anche difendere. Sarebbe bello giocare per tutti. Chi è fuori ha zero responsabilità”