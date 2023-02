Del Piero: “Ho incontrato Di Maria, ecco cosa è successo”

Negli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha raccontato il suo incontro estivo con Angel Di Maria a Los Angeles. Ecco quanto sintetizzato da Tuttojuve.com.

Del Piero incontra Di Maria

“Abbiamo fatto una sfida di calci di punizione, questa estate, durante la tournée della Juventus. Chi ha vinto? Devo dire che è finita in parità, però poi ci siamo sentiti anche durante il Mondiale. Che ragazzo è? non l’ho conosciuto in maniera approfondita, ma l’impressione è di un ragazzo molto concreto, che è un po’ anche il suo gioco. Rischia, ma va sulla concretezza“