Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole su Pogba riportate da TuttoJuve.

Rientro Pogba, l’ammissione di Allegri

Su Pogba si può fare un pronostico?

“Ieri ha fatto trenta minuti di partitella a tutto campo è andato bene. Oggi il ginocchio ha risposto dopo l’allenamento con la squadra,vediamo nei prossimi giorni. Noi speriamo di averlo per lo meno a disposizione per avere un cambio in più. Perché è un giocatore con qualità straordinarie però fino a questo momento non lo abbiamo mai avuto”