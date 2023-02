“Caso Juve? Mai visto in vita mia” attacco choc

Intervistato dal “Corriere dello Sport”, Karl-Heinz Rummenigge, ex giocatore dell’Inter in Italia, ed attuale membro del comitato esecutivo della UEFA, commenta, intervistato dal “Corriere dello Sport”, le vicende extra campo in casa Juventus.

Intervista Rummenigge Juve

“Il caso plusvalenze? Leggendo cosa aveva combinato la Juventus non ci potevo credere, mai sentita una cosa simile in vita mia. La Juve è una società importantissima, di riferimento per il calcio italiano ed europeo, si è fatta un clamoroso autogol, sono comunque sicuro che sarà in grado di ricostruirsi. Nei tempi giusti”