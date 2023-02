L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri parla di Cuadrado in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Come sta Juan?

“Sta meglio rispetto a La Spezia, veniva da un’influenza e non aveva recuperato al 100%. In quella posizione di campo ci sono lui e De Sciglio, credo che cercherò di gestirli durante la partita, non ho deciso ancora chi partirà titolare tra i due”