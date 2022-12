Del Piero torna alla Juve? Spunta un indizio

Gianluca Ferrero è concentrato sulla lista dei nuovi consiglieri, tra di loro ci potrà essere Alessandro Del Piero? Il nuovo Cda della Juventus sarà una sorta di “governo tecnico”, composto da legali e professionisti di conti e bilanci, perché la priorità del club resta quella di difendersi al meglio dalle accuse della Procura di Torino. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Del Piero torna alla Juve?

L’avventura di Scanavino alla Juventus potrebbe non concludersi al termine della stagione. In quel caso toccherà a lui la scelta di una figura calcistica di spessore internazionale e carisma per rafforzare l’area tecnica e ricostruire i rapporti con le istituzioni del calcio. Il nome più caldo e concreto, non solo perché il più sognato dai tifosi della Juventus, resta quello di Alessandro Del Piero. La candidatura sicuramente sarebbe ben vista dalle parti di Nyon.