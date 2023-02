Nel corso del suo intervento su TMW Radio, Delio Rossi ha commentato anche il rendimento di Allegri con la Juventus.

Intervista Delio Rossi Allegri

Allegri è una figura giusta per la Juventus?

“Secondo me a parità di qualità di rose la differenza la fa la società. La Juventus deve trovare una quadra societaria. Il problema bianconero in questo momento è la società non l’allenatore”