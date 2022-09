Di Maria fuori al 45′, Allegri: “Out per precauzione”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta dalla sala stampa del Franchi il pareggio per 1-1 in casa della Fiorentina. E parla di Angel Di Maria.

Allegri su Di Maria

Perché le rinunce del secondo tempo?

“La Fiorentina ha spinto molto e abbiamo sbagliato qualche situazione in uscita. Diciamo che ci siamo allenati a fare una buona fase difensiva…”.

Come sta Di Maria? In vista di martedì cosa pensare?

“Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica. Di Maria è uscito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti, vedremo come sta. Con un po’ di pazienza arriveremo”