Difesa a 3 o a 4? Risposta netta di un difensore Juve

Il difensore della Juve Mattia De Sciglio ha parlato a Dazn dopo il match vinto contro la Salernitana per 0-3.

Intervista De Sciglio Juve

Allegri all’inizio aveva proposto una difesa a quattro, ora a tre. Tu dove ti trovi meglio?

“Sono due ruoli un po’ simili con però anche aspetti diversi che comunque nella mia carriera avevo già avuto modo ricoprire, di fare anche il quinto ad esempio con Conte in Nazionale. Per me non è un ruolo nuovo. Come ho fatto anche il terzo centrale, quindi fortunatamente riesco ad adattarmi in questi ruoli. E’ chiaro che facendo il quinto devi ricoprire tutta la fascia, ma lo trovo anche un ruolo divertente perchè hai più possibilità di attaccare, fare avanti e indietro rispetto alla difesa a quattro, dove devi prestare più attenzione alla fase difensiva, non che da quinto non debba prestarla, ma hai un po’ più la copertura del terzo centrale”.