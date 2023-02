L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn dopo il match vinto contro la Salernitana per 0-3.

Intervista Vlahovic

115 giorni dopo torni a segnare. Le sensazioni?

“Soprattutto per me è importante che abbiamo vinto la partita, perchè mi pare che non avessimo vinto per tre partite di fila. Era importantissimo vincere, poi uno esce sempre fuori, ma grazie alla squadra. Vorrei ringraziare la squadra e il mister, penso che dobbiamo continuare così”