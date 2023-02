L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn dopo il match vinto contro la Salernitana per 0-3.

Te lo sei andato a prendere quel rigore. E hai chiesto a Di Maria di poterlo calciare. Ci tenevi…

“Sì, soprattutto per un attaccante è importante fare gol, gli attaccanti vivono di questi e certamente ringrazio Di Maria che mi ha lasciato tirare quel rigore, che per me è era troppo importante. Penso di continuare così, ma sempre al servizio della squadra”