“Quanto martella Allegri?” sentite Vlahovic

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato a Dazn dopo il match vinto contro la Salernitana per 0-3.

Intervista Vlahovic

Quanto è martellante Allegri?

“Sicuramente lui sa quanto possiamo fare, non vuole che ci rilassiamo anche sul 3-0, dobbiamo rimanere compatti, fare il nostro gioco perchè in altre circostanze, quando siamo sullo 0-0, non possiamo regalare, non possiamo sbagliare, questo ci dà una grande spinta, ci aiuta a crescere e a lavorare più forte, più duro e con più attenzione”