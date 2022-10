Ecco come la Juve può battere il Benfica

Come ti affronto una squadra che non ha mai perso in 19 partite stagionali? La Juventus, però, non ha altre vie per tenere vive le speranze di andare avanti in Champions: serve vincere al Da Luz di Lisbona o addio sogni di gloria. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ecco come la Juve può vincere

Il Benfica ha qualità tecnica per uscire dalla pressione, grazie ai due mediani Enzo Fernandez e Florentino e a un genietto che di nome fa Rafa Silva. Una mossa potrebbe essere affrancargli, in fase di non possesso, Locatelli. Allo stesso tempo, McKennie e Rabiot non devono svuotare la mediana. Per vincere, però, serve anche saper colpire davanti. Senza Di Maria, Chiesa e Pogba, Allegri poggia la sua speranza su Vlahovic e Milik, ma è molto importante che le due punte siano accompagnate dai laterali Cuadrado e Kostic.