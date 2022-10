Benfica Juve, clamoroso: gara senza goal line technology, ecco perché

Benfica Juve – La Juventus alle 21:00 affronterà allo stadio Da Luz il Benfica; gara valida per il quinto turno del girone di Champions League. Una partita molto importante per i bianconeri che potrebbe decidere il futuro nella massima competizione europea.

Una gara che però incredibilmente si disputerà senza l’utilizzo della goal-line technology. Ovvero lo strumento, ormai in uso da tanti anni, che permette di stabilire se la palla è entrata dentro la porta o no. Lo ha annunciato la UEFA spiegando che si tratta di un problema tecnico, già capitato altre volte in passato.

La speranza, ovviamente, è che questa mancanza non incida sul risultato finale della partita. In passato, proprio in una gara di Champions League, la goal-line technology era stata determinante per assegnare un gol alla Juventus.

Ovvero nel famoso 3-0 dei bianconeri contro l’Atletico Madrid, che permise alla Juve di qualificarsi ai quarti di finale. In quel caso, questo strumento assegnò il secondo gol di Cristiano Ronaldo, non dato in un primo momento dall’arbitro.

