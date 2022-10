Cruciani: “Inter? Con la Juve sarebbe stata guerra civile”

Giuseppe Cruciani ha parlato commentando gli errori arbitrali pro Inter nella gara contro la Fiorentina: “Se questa partita qua fosse stata Fiorentina-Juventus, ci sarebbe stata una mezza guerra civile in tutte le sedi, stampa, giornali ecc”.

“Questo va ribadito e va ribadita questa disparità di trattamento, non solo della grande stampa ma un po’ di tutti. L’Inter vince e i titoli principali sono sulla vittoria dell’Inter, sull’Inter che ci mette cuore e che non si arrende mai…che io poi questa cosa che non si arrende mai non la capisco”.

SCONTRO DIRETTO – “Io mi auguro – prosegue a Juventibus – che durante il prossimo Juventus-Inter il 6 novembre, succeda l’ira di Dio. Me lo auguro per vedere le reazioni. Mi auguro che Juventus-Inter sia il trionfo degli errori arbitrali a favore della Juventus”.