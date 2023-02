“Europa League? Ad Allegri dico una cosa”, l’avviso

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla della Juventus di Allegri.

Intervista Unai Emery

Ai tempi del Siviglia ha conquistato l’Europa League anche dopo essere stato eliminato dai gironi di Champions. Un po’ come è successo alla Juventus: è difficile convincere i giocatori che una retrocessione può diventare una opportunità?

«Quando sei competitivo e hai giocatori ambiziosi non è difficile passare dalla Champions all’Europa League. I calciatori vivono per alzare i trofei e questa è una Coppa europea. A fine stagione ci sono due squadre, adesso tre con la Conference, che festeggiano in Europa. E essere una di quelle è un gran prestigio».

Ad Allegri, che stasera debutterà in Europa League contro il Nantes, cosa direbbe di questa competizione?

«Che anche quest’anno sarà una sorta di piccola Champions. Basta guardare le squadre: Juventus, Manchester United, Barcellona, Arsenal, Siviglia, Ajax…».