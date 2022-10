Fatture false ad agenti? Accuse gravi alla Juve

Compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private ritrovate nelle perquisizioni e la famosa carta di Ronaldo, ritrovata, che ha un valore di quasi 20 milioni. Della Juve ne parla la Gazzetta dello Sport.

Fatture false Juve ad agenti?

Sono queste le novità che emergono dalle 19 pagine del capo d’accusa dell’inchiesta Prisma, in cui sono indagati 15 dirigenti ed ex della Juventus (tra cui Agnelli, Nedved e Arrivabene) oltre al club come persona giuridica, per falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Nelle carte si parla di fatture fittizie a note agenzie di calciatori, probabilmente riferite a mandati conferiti per coprire altri debiti che il club aveva con alcuni agenti.