Formazione Salernitana-Juve, Allegri cambia tutto!

Domani la Juventus chiuderà la giornata di campionato in casa della Salernitana. Allegri sta valutando anche una possibile variazione del sistema di gioco come racconta la Gazzetta dello Sport.

Formazione Salernitana-Juve, le scelte di Allegri

La tentazione dell’allenatore è passare al 4-3-3 per sfruttare Chiesa, Vlahovic e Di Maria. In campionato ha la necessità di stimolare la squadra dopo la penalizzazione (-15). E il cambio di modulo, come già successo in passato, potrebbe rivelarsi una scossa positiva.