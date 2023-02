Mercato Juventus, Frattesi è il primo obiettivo! I dettagli

La Juventus ha già chiaro in testa da dove ripartirà in estate. Alla Continassa progettano sul mercato un cuore sempre più italiano, piace Frattesi come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus, piace Frattesi

Dirigenti bianconeri attivi su Davide Frattesi. Il 23enne centrocampista con il vizio del gol del Sassuolo è un giovane-vecchio pallino tornato di moda. La concorrenza è tanta: dal Brighton di De Zerbi alla Roma, già lo scorso agosto vicina al giocatore cresciuto nel vivaio giallorosso. La Juve, ora come ora, non può ancora avere certezze per il futuro.