Rabiot via dalla Juventus? L’annuncio di mercato

La Juventus ha già chiaro in testa da dove ripartirà in estate. Alla Continassa progettano sul mercato un cuore sempre più italiano, senza Rabiot come racconta la Gazzetta dello Sport.

Rabiot via dalla Juventus?

A giugno la Juventus perderà uno dei suoi centrocampisti più forti: Adrien Rabiot. Ha il contratto in scadenza e tanti estimatori in Premier. Il rinnovo del francese ex Psg, già complicato prima delle varie vicende extra calcistiche della Juventus, adesso sembra molto più che in salita. I primi a esserne consapevoli sono i dirigenti bianconeri, non a caso segnalati nuovamente attivi su Frattesi.