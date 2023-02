La Juventus non sa ancora se giocherà le coppe europee il prossimo anno, però ha già chiaro in testa da dove ripartirà in estate. Alla Continassa progettano una Signora con un cuore sempre più italiano, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juventus, out Arthur e Zakaria: i sostituti

In estate la Juventus conta di salutare a titolo definitivo anche Arthur (in prestito al Liverpool) e Zakaria (al Chelsea). I sostituti del brasiliano e dello svizzero parleranno italiano. L’orientamento è quello di riportare a “casa” Rovella (2001) e Ranocchia (2001), in prestito nel Monza di Berlusconi e Galliani, o almeno uno dei due. Si deciderà in estate.