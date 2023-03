L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha analizzato il ko con la Juventus ai microfoni di DAZN e ha parlato di Dusan Vlahovic.

Intervista Stankovic

Cosa ha detto a Vlahovic?

“Dusan è un grande attaccante. E’ un momento no. Ci siamo parlati come un padre ad un figlio. Lui ha l’età di mio figlio più grande. Non deve mollare, è un attaccante top. In questi anni le carriere volano e deve mantenersi al livello top. Troverà la continuità, si sbloccherà”