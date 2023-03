Stankovic protesta: “3-2 della Juve da annullare e basta”

L’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha analizzato il ko con la Juventus in conferenza stampa. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza Stankovic

È più soddisfatto o rammaricato?

“È difficile fare l’analisi, perchè dopo pochi minuti avevamo avuto 2 potenziali occasioni. Poi abbiamo subito due gol troppo facili da una squadra molto forte. Non accetto subire gol così facili contro una squadra forte. Abbiamo ripreso la gara e portata in pari all’intervallo. Poi ci sono i cambi, c’è una squadra che ha fatto 53 punti sul campo. Un’ottima gara. Poi il gol del 3-2 andava annullato, punto e basta. Forse la Juve vinceva ugualmente la partita, ma a noi a Empoli hanno annullato un gol con Gabbiadini che è caduto sulla palla. Abbiamo preso gol dal giocatore che mi piace di più della Juve dopo Vlahovic e Kostic che conosco da quando sono bambini. Poi prendiamo il quarto gol che mi fa male per come l’abbiamo preso. Ringrazio di cuore i miei ragazzi, però non è giusto. È un fallo di mano chiaro. Mi son trattenuto guidando la mia squadra fino alla fine”.

Come si spiega la decisione presa dal VAR?

“Non me la spiego, perchè anche a Empoli ha deciso il VAR. Volevo solo portare ai ragazzi un po’ più di pace per giocare a pallone. Al VAR non hanno visto, non so. Io ho visto il replay due volte e per me si vede chiaramente. È grave, se la vediamo così è grave. Vediamo i millimetri e non una roba così”