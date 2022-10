Gazzetta: la Juve nell’inferno ci finisce comunque!

All’inferno e ritorno. O quasi. Perché la Juve nell’inferno ci finisce comunque, ma una lucetta flebile s’accende, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Juve all’inferno

Fuori subito dalla Champions come non succedeva da nove anni, umiliata per oltre un’ora dal Benfica, tradita dalla vecchia guardia, in totale confusione di gioco e idee. Al 50’ è già sotto 4-1 e potevano essere di più. Con la prospettiva di doversi conquistare l’Europa League contro un Maccabi che, ristabilite le distanze, ne prende sette dal Psg. E con l’ipotesi che, vedi mai, qualcuno prenda decisioni improvvise sul volo di ritorno.