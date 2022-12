Vincere aiuta a vincere. Anche nei test. La legge è universale. Per cui il 2-0 con cui la Juventus sbanca la casa dell’Arsenal non porta punti, ma fa bene al morale. Ne parla Tuttosport.

Giocare con mezza Juve è stato un atto di coraggio

Il primo tempo racconta del dominio dell’Arsenal poi, a conferma di quanto il calcio sia imprevedibile, ecco il cross di Fagioli sul quale interviene di testa Xhaka a beffare il portiere Ramsdale per il clamoroso uno a zero della Juve, con cui si rientra negli spogliatoi. Nella ripresa canovaccio simile, cross di Iling deviato da Holding, capitola per la seconda volta su autogol e sempre al primo minuto di recupero. La fortuna aiuta gli audaci? Questa volta sì. Giocare con mezza Juve è stato un atto di coraggio. Premiato.