La Juve B vince e convince, Allegri azzarda scelte

La Juventus lato B dimostra carattere e personalità oltre a una pulizia e rigore tattico non scontato con un undici così rivoluzionato, come racconta Tuttosport.

La Juve B vince e convince

I due marcatori centrali sono Rugani e Gatti con in mezzo, in regia, il giovane Riccio, sugli esterni del 3-5-2 ecco un disciplinato nonchè arretratissimo Soulè con Barbieri a destra, centrocampo con Locatelli in regia più Fagioli e Barrenechea mezzali, Miretti mezzapunta e Kean centravanti. Insomma, se non un azzardo, qualcosa che ci assomiglia molto, anche perchè i londinesi hanno nelle gambe la recente vittoria in amichevole con il Milan.