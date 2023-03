Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Szczesny

In Europa avete più i rimpianti o la pressione?

“E’ la soddisfazione di vedere le italiane in Europa. Viste le nostre performances noi non abbiamo meritato ed è giusto essere qui in Europa League. Daremo tutto per vincere questa competizione”