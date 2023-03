Szczesny risponde ad una domanda sulla Champions!

Il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Friburgo. TuttoJuve ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Szczesny

Cosa provi a vedere le italiane che vanno avanti in Champions?

“Sono contento, è bello per il calcio italiano. Lo auguro questa sera anche al Napoli. Noi abbiamo vinto all’andata, la Roma anche, è un bel segnale per il nostro calcio. Il prossimo anno vogliamo giocare di martedì o mercoledì, questa è un’opportunità di andare in Champions. Ma credo che anche col -15 possiamo arrivarci tramite il campionato, ci sono le possibilità di giocarla”